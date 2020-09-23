У Японії розглядають можливість в’їзду іноземців, які прибувають у країну від трьох місяців.

З 1 жовтня японський уряд планує розширити список осіб, яким буде дозволено потрапити до країни. Серед них будуть іноземні студенти, які не одержують державних грантів, медичний персонал, спортсмени та учасники різноманітних культурних заходів.

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Щодня до Японії впускатимуть близько 1 тис. іноземців. Туристам, як і раніше, в’їзд буде заборонений.

Наразі у країні діє заборона для в’їзду громадян зі 159 країн світу.

З серпня 2020 року Японія дозволила перетинати кордон іноземним студентам, які отримують державні гранти. Раніше уряд послабив обмеження на поїздки для бізнесменів, що прямують до деяких азіатських країн, включно з В’єтнамом і Таїландом.

Закриття кордонів України

В Україні до 28 вересня закрили кордони для в’їзду іноземців. Заборона діє для тих громадян, країни яких не перебувають у зеленому списку.

Ті ж, хто може підтвердити свою мету поїздки до України, будуть допущені на територію нашої держави після пред’явлення документів, які засвідчують, що особа є одним із подружжя громадянина України чи які є батьками або дітьми громадянина України. Також документи, які вказують, що особа прямує транзитом, прибуває до України з метою навчання чи проходить військову службу.