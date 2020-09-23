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Факти / Світ

Від ускладнень коронавірусу у світі померли майже 1 млн осіб

Станом на ранок 23 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 31,4 млн осіб, за останню добу – понад 278 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 968 683 пацієнти,  21,6 млн осіб одужали.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – вже майже місяць ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 6 895 549;
  • Індія – 5 562 663 ;
  • Бразилія – 4 558 040;
  • Росія – 1 111 157;
  • Колумбія – 777 537;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 200 768;
  • Бразилія – 137 272;
  • Індія – 88 935;
  • Мексика – 74 348;
  • Велика Британія – 41 951;

Зелена і червона зони коронавірусу у світі

Періодично МОЗ оприлюднює списки країн, які потрапили до червоної та зеленої зони активного поширення Covid-19.

Згідно зі списком від 11 вересня, у червоній зоні залишаються США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Україна перебуває у зеленій зоні. Загалом до переліку увійшло 194 держави, які є членами ВООЗ.

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