Станом на ранок 23 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 31,4 млн осіб, за останню добу – понад 278 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 968 683 пацієнти, 21,6 млн осіб одужали.

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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна посідає 25 місце – вже майже місяць ми знаходимося між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 6 895 549;

Індія – 5 562 663 ;

Бразилія – 4 558 040;

Росія – 1 111 157;

Колумбія – 777 537;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 200 768;

Бразилія – 137 272;

Індія – 88 935;

Мексика – 74 348;

Велика Британія – 41 951;

Зелена і червона зони коронавірусу у світі

Періодично МОЗ оприлюднює списки країн, які потрапили до червоної та зеленої зони активного поширення Covid-19.

Згідно зі списком від 11 вересня, у червоній зоні залишаються США, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Чорногорія та Хорватія.

Україна перебуває у зеленій зоні. Загалом до переліку увійшло 194 держави, які є членами ВООЗ.