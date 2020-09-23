Литва не визнає Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі, і організована в Мінську церемонія інавгурації не змінила цю ситуацію.

Таку думку висловив президент Литви Ґітанас Науседа.

– Литва не визнає Лукашенка законним главою Білорусі. Вибори, які пройшли 9 серпня в Білорусі, не були вільними, чесними і демократичними. Ні таємні, ні помпезні церемонії не спростують цього незаперечного факту і не створять ілюзію легітимності, – заявив президент.

Крім цього Науседа заявив, що Литва виступає за нові демократичні вибори за участі міжнародних спостерігачів.

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Глава МЗС Словаччини Іван Корчок також заявив, що не визнає інавгурацію.

– Олександр Лукашенко, інавгурація якого відбулася сьогодні, не має легітимності на управління його країною. Він несе відповідальність за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина стоїть на боці громадян Білорусі, – написав він.

Також думку ближніх країн розділила і Чехія. Міністр закордонних справ Томаш Петршічек написав, що вибори не були справедливими.

– Вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. Отже їхній результат нелегітимний, тому сьогоднішня інавгурація Олександра Лукашенка нелегітимна. Білоруське громадянське суспільство користується повною підтримкою Чеської Республіки. Білоруси заслуговують свободи.

Загалом, Німеччина, Литва, Латвія, Словаччина, Чехія, Естонія та Данія заявили про те, що більше не вважають Лукашенка президентом Білорусі.

Глава МЗС Данії Йеппе Кофод:

– Лукашенко підтвердив власну нелегітимність, влаштувавши таємну інавгурацію. Білорусі потрібні вільні і справедливі вибори і демократично обраний президент. Сфальсифіковані вибори повинні вести Лукашенка не в президентський палац, а в список санкцій Євросоюзу.

Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі і після інавгурації.

– Те, що ця церемонія була підготовлена ​​секретно і проведена без участі громадськості – дуже показово. І після цієї церемонії пан Лукашенко не може розраховувати на демократичну легітимність, – заявив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Латвія відмовила в легітимності обрання Лукашенка президентом Білорусі.

– Наступний президент Білорусі може бути обраний лише білоруським народом під час вільних і справедливих виборів за участю міжнародних спостерігачів, – заявили в МЗС.

Міністерство закордонних справ Польщі не розглядає Лукашенка, як президента, який може законно здійснювати владу.

Інавгурація Лукашенка

У середу в Мінську відбулася інавгурація президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона заздалегідь не анонсувалася і стала повною несподіванкою для білоруських журналістів і спостерігачів.