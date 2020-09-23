Жінка, яка надіслала Трампу лист з отрутою, вимагала, аби він знявся з виборів

53-річна канадка Паскаль Фер’є, яка відправила Трампу посилку з отрутою, закликала його зняти свою кандидатуру на майбутніх виборах президента США.

Жінка обіцяла скористатися зброєю, якщо “лист із подарунком не спрацює”.

У листі Фер’є називала Трампа потворним клоуном-тираном і вимагала здатися і видалити заявку на ці вибори.

– Я зробила вам особливий “подарунок“, щоб ви ухвалили рішення. Цей подарунок знаходиться у листі. Якщо це не спрацює, я підберу більш ефективний рецепт отрути або скористаюся зброєю, коли зможу приїхати, — йдеться у виписці з злиста.

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Спроба отруїти Трампа

Президента США Дональда Трампа намагалися отруїти рицином. Отруйну речовину надіслали главі країни листом, який надійшов до Білого дому.

Однак спецслужбам вдалося перехопити небезпечну кореспонденцію. Тестування підтвердило наявність отрути.

Пізніше правоохоронці повідомили, що у спробі отруїти Трампа рицином підозрюють жінку, яка начебто надіслала листа з Канади.

Справу розслідують ФБР і секретна служба країни.

Джерело: Assotiated Press