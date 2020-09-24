Ареплівір від коронавірусу має недоведену дію – Комаровський

У Росії почали продавати ліки від коронавірусу Ареплівір – дженерика (ліцензованої копії) японського препарату Фавіпіравір.

Однак чи ефективний він від Covid-19, поки не доказано, розповів доктор Євген Комаровський у своєму відеоблозі.

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У РФ за 40 таблеток даних ліків просять 12,3 тис. руб (4,5 тис. грн. – Ред.).

– Нині доказів ефективності Ареплівіру немає. Ці ліки винайшли давно і патентного захисту на них немає. А отже, його може виготовляти будь-хто, – каже Комаровський.

Звідки взявся Ареплівір

Ареплівір – це ліцензована копія японського препарату Фавіпіравір, який використовують для боротьби з грипом та лихоманкою Ебола. Японці розробили свої ліки ще у 2014 році і ексклюзивний патент на цю речовину сплив. Отже, її можуть використовувати усі виробники ліків у світі.

По російському ТВ крутять сюжети, де розповідають, що Ареплівір нібито блокує розмноження коронавірусу на клітинному рівні, тому інфекція не поширюється по організму. У цьому впевнений розробник – компанія Промомед.

Публікацій у медичних журналах етапи клінічних досліджень препарату – немає.

Російська вакцина від Covid-19

Про реєстрацію першої у світі вакцини проти коронавірусу в Росії заявили 11 серпня 2020 року.

Речовину розробили науковці дослідницького центру ім. Гамалії.

Препарат викликав імунну відповідь у першій і другій фазах досліджень. Речовина спровокувала вироблення антитіл до Covid-19.

У той же час вакцина не пройшла третю стадію дослідження – тестування на декількох тисячах добровольцях.

Джерело: Євген Комаровський