Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

В американському місті Луїсвілл, штат Кентукі, розпочалися масові протести Black Lives Matter.

Представники лівих рухів влаштували справжній погром: вони трощать та грабують місцеві бізнеси, знищують прапори США, нападають на поліцейських та погрожують спалити місто.

Вже майже добу тренди американського Twitter очолює хештег Louisville Burn – спалити Луїсвілл.

Ось що пишуть протестувальники:

– Луїсвілл буде спалено, і вони це знають.

– Якщо сьогодні ми не побачимо справедливості для Бреонни Тейлор, я надіюся, що Луїсвілл згорить дощенту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час протестів було вбито двох правоохоронців.

Він зауважив, що для придушення мародерських акцій готовий направити до міста федеральні війська.

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020

– Молюся за двох поліцейських, яких розстріляли сьогодні ввечері в Луїсвіллі, Кентуккі. Федеральний уряд готовий допомогти. Розмовляв з губернатором, ми готові до співпраці!

Незалежним журналістам вдалося зафіксувати момент перед початком протестів.

На кадрах помітно, що протестувальників “озброюють” в порядку черги, біля вантажівки з дерев’яними палицями та щитками.

Також користувачі соцмереж впізнали представника антифашистського руху Корі Лемлі з штату Теннесі, який давав вказівки та “керував” рухом натовпу, проводжаючи їх до вантажівки.

В інтерв’ю одному із видань Лемлі говорив, що “протести в США тримають країну у тонусі”.

Журналісти ще одного телеканалу, висвітлюючи хід подій на вулицях міста, випадково зафіксували вогнепальну зброю в руках протестувальників.

Магазини та громадські заклади міста, розуміючи небезпеку втратити бізнес, завчасно “підготувалися” до бунту – більшість будівель надійно захищено дошками, а цінні деталі на фасадах обмотано плівкою.

Головна причина бунту в Луїсвіллі

Другим, після смерті Джорджа Флойда, важливим символом руху Black Lives Matter стало вбивство Бреонни Тейлор.

Дівчину вбили співробітники поліції Луїсвілла, коли проводили обшук у сусідньому будинку. Копи шукали наркотики: за інформацією слідства, вони могли зберігатися і в будинку Тейлор.

Отримавши дозвіл на обшук без попередження, поліцейські вибили двері та увірвалися до будинку. Хлопець дівчини, як потім розкаже родина, подумав, що відбувається пограбування, і дістав пістолета. Одним пострілом він поранив правоохоронця.

За законами США, напад на поліцейського є тяжким злочином, який дозволяє поліції застосовувати усі можливі заходи проти людини.

Внаслідок стрілянини вісім куль потрапили в Бреонну, внаслідок чого вона загинула. Наркотиків у її будинку не знайшли.

Протестувальники Black Lives Matter вимагають, аби вбивці Бреонни Тейлор були покарані, однак жодного судового засідання у справі ще не було.