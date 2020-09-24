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Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

В американському місті Луїсвілл, штат Кентукі, розпочалися масові протести Black Lives Matter.

Представники лівих рухів влаштували справжній погром: вони трощать та грабують місцеві бізнеси, знищують прапори США, нападають на поліцейських та погрожують спалити місто.

Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

Вже майже добу тренди американського Twitter очолює хештег Louisville Burn – спалити Луїсвілл.

Ось що пишуть протестувальники:

– Луїсвілл буде спалено, і вони це знають.

– Якщо сьогодні ми не побачимо справедливості для Бреонни Тейлор, я надіюся, що Луїсвілл згорить дощенту.

Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час протестів було вбито двох правоохоронців.

Він зауважив, що для придушення мародерських акцій готовий направити до міста федеральні війська.

– Молюся за двох поліцейських, яких розстріляли сьогодні ввечері в Луїсвіллі, Кентуккі. Федеральний уряд готовий допомогти. Розмовляв з губернатором, ми готові до співпраці!

Незалежним журналістам вдалося зафіксувати момент перед початком протестів.

На кадрах помітно, що протестувальників “озброюють” в порядку черги, біля вантажівки з дерев’яними палицями та щитками.

Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

Також користувачі соцмереж впізнали представника антифашистського руху Корі Лемлі з штату Теннесі, який давав вказівки та “керував” рухом натовпу, проводжаючи їх до вантажівки.

В інтерв’ю одному із видань Лемлі говорив, що “протести в США тримають країну у тонусі”.

Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

Журналісти ще одного телеканалу, висвітлюючи хід подій на вулицях міста, випадково зафіксували вогнепальну зброю в руках протестувальників.

Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

Магазини та громадські заклади міста, розуміючи небезпеку втратити бізнес, завчасно “підготувалися” до бунту – більшість будівель надійно захищено дошками, а цінні деталі на фасадах обмотано плівкою.

Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

Головна причина бунту в Луїсвіллі

Другим, після смерті Джорджа Флойда, важливим символом руху Black Lives Matter стало вбивство Бреонни Тейлор.

Дівчину вбили співробітники поліції Луїсвілла, коли проводили обшук у сусідньому будинку. Копи шукали наркотики: за інформацією слідства, вони могли зберігатися і в будинку Тейлор.

Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

Отримавши дозвіл на обшук без попередження, поліцейські вибили двері та увірвалися до будинку. Хлопець дівчини, як потім розкаже родина, подумав, що відбувається пограбування, і дістав пістолета. Одним пострілом він поранив правоохоронця.

За законами США, напад на поліцейського є тяжким злочином, який дозволяє поліції застосовувати усі можливі заходи проти людини.

Внаслідок стрілянини вісім куль потрапили в Бреонну, внаслідок чого вона загинула. Наркотиків у її будинку не знайшли.

Протестувальники Black Lives Matter вимагають, аби вбивці Бреонни Тейлор були покарані, однак жодного судового засідання у справі ще не було.

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