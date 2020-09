Бунтівники зі зброєю погрожують підпалити Луїсвілл – що відбувається в США

В американському місті Луїсвілл, штат Кентукі, розпочалися масові протести Black Lives Matter.

Представники лівих рухів влаштували справжній погром: вони трощать та грабують місцеві бізнеси, знищують прапори США, нападають на поліцейських та погрожують спалити місто.

Вже майже добу тренди американського Twitter очолює хештег Louisville Burn – спалити Луїсвілл.

Ось що пишуть протестувальники:

– Луїсвілл буде спалено, і вони це знають.

– Якщо сьогодні ми не побачимо справедливості для Бреонни Тейлор, я надіюся, що Луїсвілл згорить дощенту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час протестів було вбито двох правоохоронців.

Він зауважив, що для придушення мародерських акцій готовий направити до міста федеральні війська.

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2020