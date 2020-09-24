Давай, застрибуй! Пасажир розповів, як таксист у Мінську відвіз його від силовиків

Увечері 23 вересня в мережу потрапило відео, зняте очевидцем на одній із вулиць Мінська, на якому таксист відвіз протестувальника, який тікав від силовиків.

Ролик активно обговорюють користувачі, мовляв, події на ньому розвивалися як у справжньому кіно.

Сьогодні 18-річний пасажир таксі розповів про те, що сталося, і зізнався, що дійсно протестував проти правління Олександра Лукашенка в районі станції метро Пушкінська.

За словами хлопця, йому вдалося вирватися з рук силовиків, коли його разом з іншими демонстрантами намагалися затримати в одному з під’їздів.

– Це були секунди: біжу – ззаду силовик, попереду, на газоні, – ще один. Я в сторону, до дороги. Чую, мені хтось кричить: “Давай, до мене застрибуй!”. Це і був той самий таксист, – розповів протестувальник.

Силовики намагалися дістатися до водія через відкрите вікно і вдарили в автомобіль кийком. Після цього таксист заїхав на бордюр і поїхав узбіччям, передав ситуацію очевидець.

– Побачили, що в машині пошкоджений бампер, розбите бокове скло. Грошей від мене водій не взяв ні за поїздку, ні за шкоду, – каже хлопець. – Я дуже вдячний таксисту, тому що якби не він, то невідомо, де б я нині був, – розповів демонстрант і додав, що шукає “рятівника”, щоби відшкодувати йому збитки.

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Протести в Білорусі після інавгурації Лукашенка

Протести в Білорусі знову розгорілися 23 вересня після того, як Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Білоруська поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів у Мінську, які вийшли на вулиці висловити свою незгоду.

За даними правозахисної групи Весна, більше 150 осіб були арештовані в усій Білорусі, зокрема, в столиці та Бресті на південному заході країни.

Джерело: TUT.by