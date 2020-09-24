Картографічний додаток Google Maps тепер інформуватиме користувачів про кількість випадків коронавірусу у різних частинах світу.

Додаток Google показуватиме дані з 220 країн, зокрема й з України.

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Як користуватись

До Google Maps додадуть розділ Covid Info, обравши який, користувач зможе переглянути середній показник кількості нових випадків коронавірусу за останні сім днів у окремому регіоні. Окрім цього, у розділі показуватимуть загальну динаміку поширення Covid-19.







Google Maps показуватиме кількість хворих на коронавірус у світі / 2 фотографии

Які дані використовуються

За даними Google, джерелом усіх показників виступає Всесвітня організація охорони здоров’я. Також будуть використовуватись дані державних та місцевих органів влади.

Новий функціонал буде доступний для користувачів операційних систем Android і iOS, починаючи з цього тижня.

Google випустив Android 11

8 вересня Google випустив фінальну версію операційної системи Android 11.

У компанії зазначають , що встановити Android 11 можна у два способи: отримати оновлення автоматично, коли воно стане доступне у розділі налаштувань, скористуватись стандартною утилітою Android Flash Too.

Джерело: Google

Фото: Google