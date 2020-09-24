Ізраїль з 25 вересня вводить повний карантин на два тижні. Жорсткі карантинні обмеження діятимуть для боротьби з другою хвилею коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

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– Щоб врятувати життя ізраїльтян, ми повинні оголосити повний карантин на два тижні, який розпочнеться в найближчу п’ятницю і триватиме до кінця свята Сімхат Тора. Після цього будуть ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, але все залежить від показників захворюваності , – зазначив Нетаньяху.

Проте ізраїльський уряд не виключає, що жорсткий карантин може продовжитись ще на два додаткових тижні.

Про деталі ведення повного карантину Біньямін Нетаньяху не повідомив. Остаточні заходи будуть затвердженні владою Ізраїлю 24 вересня.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 вересня в Україні на коронавірус захворіли ще 3 372 осіб. Загалом Covid-19 підтвердили у 188 106 людей.

За останню добу 52 пацієнта, одужали – 1 788.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу зафіксували у Києві – 20 665, у Львівській області – 19 250, Харківській – 16 193, Чернівецькій – 13 562.

Джерело: DW