PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Майже 7 млн випадків у США та жодної смерті у Британії: коронавірус у світі 24 вересня

Станом на ранок 24 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 31,7 млн осіб, за останню добу – понад 300 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 975 163 пацієнти, 21,8 млн осіб одужали.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 6 943 588;
  • Індія – 5 646 010;
  • Бразилія – 4 591 364;
  • Росія – 1 117 487;
  • Колумбія – 784 268;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 201 957;
  • Бразилія – 138 105;
  • Індія – 90 020;
  • Мексика – 74 949;
  • Велика Британія – 41 951;

Жорсткий карантин у Великій Британії

22 вересня під час виступу в Палаті громад прем’єр-міністр Борис Джонсон анонсував повернення до карантину. Обмеження починають діяти сьогодні, 24 вересня.

Перед оголошенням усіх нових захисних заходів Джонсон пообіцяв, що це ніяк не вплине на навчання у школах та університетах.

Зокрема, штрафи за відсутність маски зросли до £200.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка