Станом на ранок 24 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 31,7 млн осіб, за останню добу – понад 300 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 975 163 пацієнти, 21,8 млн осіб одужали.

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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 6 943 588;

Індія – 5 646 010;

Бразилія – 4 591 364;

Росія – 1 117 487;

Колумбія – 784 268;

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 201 957;

Бразилія – 138 105;

Індія – 90 020;

Мексика – 74 949;

Велика Британія – 41 951;

Жорсткий карантин у Великій Британії

22 вересня під час виступу в Палаті громад прем’єр-міністр Борис Джонсон анонсував повернення до карантину. Обмеження починають діяти сьогодні, 24 вересня.

Перед оголошенням усіх нових захисних заходів Джонсон пообіцяв, що це ніяк не вплине на навчання у школах та університетах.

Зокрема, штрафи за відсутність маски зросли до £200.