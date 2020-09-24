Станом на ранок 24 вересня коронавірус у світі зафіксували вже у 31,7 млн осіб, за останню добу – понад 300 тис. нових випадків.
За весь період пандемії померли 975 163 пацієнти, 21,8 млн осіб одужали.
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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 6 943 588;
- Індія – 5 646 010;
- Бразилія – 4 591 364;
- Росія – 1 117 487;
- Колумбія – 784 268;
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 201 957;
- Бразилія – 138 105;
- Індія – 90 020;
- Мексика – 74 949;
- Велика Британія – 41 951;
Жорсткий карантин у Великій Британії
22 вересня під час виступу в Палаті громад прем’єр-міністр Борис Джонсон анонсував повернення до карантину. Обмеження починають діяти сьогодні, 24 вересня.
Перед оголошенням усіх нових захисних заходів Джонсон пообіцяв, що це ніяк не вплине на навчання у школах та університетах.
Зокрема, штрафи за відсутність маски зросли до £200.