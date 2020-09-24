Курс реабілітації Олексія Навального після отруєння Новачком займе кілька тижнів. Весь цей час російський опозиціонер перебуватиме в Німеччині.

Про це розповіла його прес-секретар Кіра Ярмиш.

– Процес відновлення займе багато часу. Він залишається поки в Німеччині проходити реабілітацію. Це точно питання не двох днів і, напевно, навіть не двох тижнів, – зазначила вона.

23 вересня Навального виписали зі стаціонару німецької лікарні Шаріте.