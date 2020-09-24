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Факти / Світ

Таємна інавгурація: лише дві країни визнали легітимність Лукашенка

Зі вступом на посаду президента Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнали ЄС, США та Україна, привітав лише президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Про це повідомило в середу ввечері туркменське державне агентство Turkmenistan Today.

Зі свого боку сайт президента Білорусі не відзвітував про привітання Бердимухамедова.

Також не з’явилася інформація про це в білоруському держагентстві БЕЛТА.

Китай визнав легітимність Лукашенка

Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив 23 вересня, що Китай “поважає вибір, зроблений народом Білорусі” та визнає президентство Лукашенка.

У зовнішньополітичному відомстві Китаю також висловили надію, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність.

Неоголошена інавгурація Лукашенка

Як правило, про інавгурації президентів інформація публікуються заздалегідь, однак не в Білорусі.

Замість цього, БЕЛТА повідомила в середу, 23 вересня, що Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі.

– Церемонія інавгурації проходить в ці хвилини в Палаці Незалежності, – написало держагенство.

Читайте: Які країни не визнали Лукашенка президентом (СПИСОК)

Як відреагувала опозиція

Опозиційний Telegram-канал Nexta Live закликав до вуличних акцій протесту в Білорусі.

– Починаючи від цього дня, він (Лукашенко. – Ред.) офіційно стає бандитом і шахраєм, якого не визнають ніде у цивілізованому світі, – зазначив канал.

Джерело: Радіо Свобода, Turkmenistan Today

Фото: Dreamstime

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