Європейський Союз на офіційному рівні відмовився визнавати інавгурацію президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Це пояснюють тим, що президентство Лукашенка позбавлене демократичної легітимності.

– Ця інавгурація прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі, вираженої в численних, безпрецедентних і мирних протестах після виборів, і є лише причиною подальшого поглиблення політичної кризи в Білорусі, – йдеться в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

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Також Євросоюз закликає до проведення нових вільних виборів президента Білорусі за участю спостерігачів ОБСЄ.

Крім того, Жозеп Боррель сподівається, що влада негайно припинить всі репресії й насильство проти білорусів і негайно звільнить всіх затриманих, включно з політичними в’язнями.

Інавгурація Лукашенка

Неоголошена інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня в Палаці Незалежності у Мінську.

Поклавши праву руку на Конституцію, він виголосив присягу білоруською мовою. Після цього голова Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів Лідія Єрмошина вручила Олександру Лукашенку посвідчення президента Республіки Білорусь.

Джерело: Заява Жозепа Борреля