Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його неоголошена інавгурація – це внутрішня справа країни.

Так він відповів на докори країн, що церемонію провели таємно.

– На мою думку, відповідно до законів Білорусі, ми нікого не повинні попереджати. Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: чи то таємниця, чи то таїнство. Знаєте, на інавгурацію були запрошені близько 2 тис. людей разом з військовими. І в таємниці це зберегти практично неможливо, – зазначив він.

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Також Олександр Лукашенко додав, що здивований неконструктивною позицією деяких країн.

– Сусіди від Бога, їх не обирають. Ми приречені жити разом, дружити. Але виявляється, що це воно завжди так. Навіть щодо вчорашньї інавгурації виникла якась чи то образа, чи то претензії, що ми не повідомили полякам, литовцям, українцям, чехам або ще комусь, що будемо проводити цей захід.

Інавгурація Лукашенка

Церемонія інавгурації Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня. Вперше в історії Білорусі влада не оголосила про її проведення.

На інавгурації були присутні кілька сотень людей – вищі чиновники, парламентарі, керівники ЗМІ і діячі науки, культури і спорту.

Проведення інавгурації викликало нові протести в Білорусі, під час яких затримали 259 людей.

Джерело: БЕЛТА