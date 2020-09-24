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Факти / Світ

У Білорусі на акціях протесту після інавгурації Лукашенка затримали 259 осіб

Після інавгурації Олександра Лукашенка 23 вересня по всій Білорусі розпочалися акції протесту, під час яких було затримано 259 осіб.

Повний список склали правозахисники організації Весна.

Протести у Білорусі 23 вересня – список затриманих

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Через жорстокі затримання під час протестів у Білорусі багато громадян опинилися у лікарнях з травмами голови та розбитими обличчями.

Тих, кого вдалося затримати, залишилися в РУВС. Також відомо, що вночі декільком жінкам було дозволено піти додому.

Протести 23 вересня пройшли у Мінську, Гродно, Гомелі, Могильові, Полоцьку, Борисові, Барановичах, Столині, Поставах і Сміловичах.

Інавгурація Лукашенка

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію у мінському Палаці незалежності.

Вперше в історії Білорусі влада не оголосила про інавгурацію.

Громадяни Білорусі дізналися про інавгурацію з телесюжетів: церемонію було проведено терміново та без дотримання закону.

Такий поспіх обурив білорусів та схвилював представників західних держав.

Джерело: Весна

Фото: TUT

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