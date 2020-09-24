Протести у Білорусі 23 вересня – список затриманих

Після інавгурації Олександра Лукашенка 23 вересня по всій Білорусі розпочалися акції протесту, під час яких було затримано 259 осіб.

Повний список склали правозахисники організації Весна.

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Через жорстокі затримання під час протестів у Білорусі багато громадян опинилися у лікарнях з травмами голови та розбитими обличчями.

Тих, кого вдалося затримати, залишилися в РУВС. Також відомо, що вночі декільком жінкам було дозволено піти додому.

Протести 23 вересня пройшли у Мінську, Гродно, Гомелі, Могильові, Полоцьку, Борисові, Барановичах, Столині, Поставах і Сміловичах.

Інавгурація Лукашенка

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію у мінському Палаці незалежності.

Вперше в історії Білорусі влада не оголосила про інавгурацію.

Громадяни Білорусі дізналися про інавгурацію з телесюжетів: церемонію було проведено терміново та без дотримання закону.

Такий поспіх обурив білорусів та схвилював представників західних держав.

Джерело: Весна

Фото: TUT