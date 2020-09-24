Світ провалив випробування пандемією коронавірусу.
Число жертв наближається до мільйона, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на засіданні Ради Безпеки.
– Пандемія – це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили, – заявив він.
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Коронавірус чорною тінню ліг на весь світ.
– Коронавірус вийшов з-під контролю. Він став попередженням, яке повинно спонукати нас до дій. У нас немає вибору – або ми об’єднаємося в рамках глобальних інститутів, або будемо розчавлені розбратом, – додав генсек ООН.
Зеленський закликає реформувати ООН
Президент України Володимир Зеленський закликав реформувати Раду безпеки ООН.
За його словами, ця система все частіше починає давати збій. Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль у становленні миру, необхідно удосконалювати механізми.
Зеленський вважає неприпустимим, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Радбезу ООН.
Джерело: ООН