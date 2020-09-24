Світ провалив випробування пандемією коронавірусу.

Число жертв наближається до мільйона, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на засіданні Ради Безпеки.

– Пандемія – це явно випробування для міжнародного співробітництва, яке ми провалили, – заявив він.

Читайте: У світі скоротилось 495 млн робочих місць – МОП

Коронавірус чорною тінню ліг на весь світ.

– Коронавірус вийшов з-під контролю. Він став попередженням, яке повинно спонукати нас до дій. У нас немає вибору – або ми об’єднаємося в рамках глобальних інститутів, або будемо розчавлені розбратом, – додав генсек ООН.

Зеленський закликає реформувати ООН

Президент України Володимир Зеленський закликав реформувати Раду безпеки ООН.

За його словами, ця система все частіше починає давати збій. Щоб ООН і надалі відігравала важливу роль у становленні миру, необхідно удосконалювати механізми.

Зеленський вважає неприпустимим, коли суверенітет незалежної держави порушує один з постійних членів Радбезу ООН.

Джерело: ООН