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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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11:02 - 24 вересня

У Мінську від ранку водії паралізують рух. На проспекті Незалежності в мікрорайоні Уруччя автомобілі рухаються дуже повільно.

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10:57 - 24 вересня

Європейський Союз на офіційному рівні відмовився визнавати інавгурацію президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Це пояснюють тим, що президентство Лукашенка позбавлене демократичної легітимності.

– Ця інавгурація прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі, вираженої в численних, безпрецедентних і мирних протестах після виборів, і є лише причиною подальшого поглиблення політичної кризи в Білорусі, – йдеться в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

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09:14 - 24 вересня

У Мінську на вулиці Маяковського люди вишикувалися в ланцюг солідарності.

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09:11 - 24 вересня

У день інавгурації Олександра Лукашенка, за інформацією правозахисного центру Весна, у різних містах Білорусі затримали 259 людей.

Відомо, що затримання були жорсткими. В учасників акцій протесту були розбите обличчя, травми голови, декого навіть забирала швидка.

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09:05 - 24 вересня

США та Канада не визнали легітимність проведення інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Той факт, що інавгурація Лукашенка була таємною, ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність як лідер. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку, – заявили у Сенаті США.

Очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter засудив інавгурацію Лукашенка. На його думку, самопроголошеному президенту не вистачає легітимності демократично обраного лідера.

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21:41 - 23 вересня

На одному з відео, яке було опубліковано TUT.BY, видно, як невідомі люди б’ють машини кийками на Немизі.

Чоловіки в цивільному одязі та із заритими обличчями вийшли на проїжджу частину, підходять до авто та б’ють кийками.

Також на одному з відео видно, що люди в цивільному б’ють і затримують громадян.

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20:59 - 23 вересня

У Мінську почалися перебої з інтернетом.

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20:28 - 23 вересня

Близько 50 осіб затримано в Мінську на акції протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка.

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19:42 - 23 вересня

У Мінську люди вийшли на акцію протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Проти активістів правоохоронці застосували водомет.

Вже затримано десятки людей. Також відомо, що під час протестів було поранено жінку.

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19:36 - 23 вересня

У міністерстві юстиції заявили, що інавгурація Олександра Лукашенка пройшла в рамкам закону.

У відомстві додали, що пряма телетрансляція інавгурації президента не є вимогою, як і запрошення на церемонію представників іноземного дипкорпусу.

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