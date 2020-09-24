21:41 -

На одному з відео, яке було опубліковано TUT.BY, видно, як невідомі люди б’ють машини кийками на Немизі.

Чоловіки в цивільному одязі та із заритими обличчями вийшли на проїжджу частину, підходять до авто та б’ють кийками.

Також на одному з відео видно, що люди в цивільному б’ють і затримують громадян.