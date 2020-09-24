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Вересень, 24 в 11:02
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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11:02
-
24 вересня
У Мінську від ранку водії паралізують рух. На проспекті Незалежності в мікрорайоні Уруччя автомобілі рухаються дуже повільно.
10:57
-
24 вересня
Європейський Союз на офіційному рівні відмовився визнавати інавгурацію президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Це пояснюють тим, що президентство Лукашенка позбавлене демократичної легітимності.
– Ця інавгурація прямо суперечить волі значної частини населення Білорусі, вираженої в численних, безпрецедентних і мирних протестах після виборів, і є лише причиною подальшого поглиблення політичної кризи в Білорусі, – йдеться в заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля.
09:14
-
24 вересня
У Мінську на вулиці Маяковського люди вишикувалися в ланцюг солідарності.
09:11
-
24 вересня
У день інавгурації Олександра Лукашенка, за інформацією правозахисного центру Весна, у різних містах Білорусі затримали 259 людей.
Відомо, що затримання були жорсткими. В учасників акцій протесту були розбите обличчя, травми голови, декого навіть забирала швидка.
09:05
-
24 вересня
США та Канада не визнали легітимність проведення інавгурації президента Білорусі Олександра Лукашенка.
– Той факт, що інавгурація Лукашенка була таємною, ще раз доводить, що він втратив будь-яку легітимність як лідер. Він не президент Білорусі і повинен піти у відставку, – заявили у Сенаті США.
Очільник МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter засудив інавгурацію Лукашенка. На його думку, самопроголошеному президенту не вистачає легітимності демократично обраного лідера.
21:41
-
23 вересня
На одному з відео, яке було опубліковано TUT.BY, видно, як невідомі люди б’ють машини кийками на Немизі.
Чоловіки в цивільному одязі та із заритими обличчями вийшли на проїжджу частину, підходять до авто та б’ють кийками.
Також на одному з відео видно, що люди в цивільному б’ють і затримують громадян.
VIDEO
VIDEO
20:59
-
23 вересня
У Мінську почалися перебої з інтернетом.
20:28
-
23 вересня
Близько 50 осіб затримано в Мінську на акції протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка.
19:42
-
23 вересня
У Мінську люди вийшли на акцію протесту проти інавгурації Олександра Лукашенка. Проти активістів правоохоронці застосували водомет.
Вже затримано десятки людей. Також відомо, що під час протестів було поранено жінку.
19:36
-
23 вересня
У міністерстві юстиції заявили, що інавгурація Олександра Лукашенка пройшла в рамкам закону.
У відомстві додали, що пряма телетрансляція інавгурації президента не є вимогою, як і запрошення на церемонію представників іноземного дипкорпусу.
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