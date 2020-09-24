У Міноборони Південної Кореї заявили, що представники КНДР застрелили і спалили тіло їхнього громадянина, 47-річного чиновника Міністерства океанів і рибальства.

Чоловік чергував на інспекційному катері біля прикордонного південнокорейського острова і опинився у водах Північної Кореї.

Там його знайшли представники КНДР, застрелили, а пізніше спалили його тіло, заявляють у відомстві, посилаючись на інформацію власної розвідки.

Читайте: У КНДР під загрозою затоплення головний ядерний об’єкт країни

Південна Корея закликала КНДР взяти відповідальність за вчинення жорсткого акту розправи. За їхніми словами, це перший випадок з 2008 року, коли цивільну особу було вбито КНДР.

Протистояння КНДР і Південної Кореї

У червні 2020 року стало відомо, що КНДР призупинила плани військових дій проти Південної Кореї, хоча напередодні зросла напруга у відносинах між країнами.

Таке рішення ухвалило керівництво країни.

Детальніше про відносини між КНДР та Південною Кореєю читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Yonhap