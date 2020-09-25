Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через коронавірус

Щорічний карнавал самби у Ріо-де-Жанейро не проводитимуть у лютому 2021 року через велику кількість хворих на коронавірус у Бразилії.

Незалежна ліга шкіл ухвалила рішення перенести захід, проте нову дату ще не призначила.

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– Поширення коронавірусу унеможливило безпечне проведення традиційних парадів, які є опорою для культури та, для багатьох, джерелом існування, – повідомляє Ліга шкіл самби.

Водночас мерія міста Ріо ще не ухвалила рішення щодо проведення вуличних карнавальних вечірок, які проводять під час карнавалу самби.

Коронавірус у світі

Підтверджених випадків коронавірусу в світі станом на п’ятницю, 25 вересня, становить 32 136 855. За час пандемії 22 150 805 пацієнтів одужали і 981 754 померли.

Найбільша кількість випадків зафіксована у США (6 976 215), Індії (5 732 518) і Бразилії (4 657 702).

Джерело: АР