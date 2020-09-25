Згідно з підрахунками Університету Джона Гопкінса, заснованим на інформації міжнародних організацій, центральної та місцевої влади країн, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі станом на п’ятницю, 25 вересня, становить 32 136 855.
За час пандемії 22 150 805 пацієнтів одужали і 981 754 померли.
На США припадає більшість випадків (6 976 215), за ними слідують Індія (5 732 518) і Бразилія (4 657 702).
Україна перебуває на 25 місці за числом інфікувань у світі (192 966 випадків коронавірусу станом на 24 вересня).
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Коронавірус у світі – докладно
Провідний національний експерт з інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи вважає, що “є достатньо достовірних даних, щоб стверджувати, що аерозольне передавання вірусу дійсно відбувається”.
– Аерозольне передавання означає, що краплі не падають одразу – вони триматися у повітрі протягом деякого часу, – пояснив лікар.
Хоча підтверджені випадки захворювання Covid-19 і показники смертності залишаються низькими в багатьох африканських країнах, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про більшу кількість інфекцій в Африці, ніж вважалося.
– Попередній аналіз показує, що більше 80% випадків в Африці протікає безсимптомно, – сказала представник ВООЗ у справах Африки Матшідісо Моет.
Тисячі студентів у декількох університетах Європи відправили на самоізоляцію після масових спалахів Covid-19. Чиновники звинувачують масові вечірки, в яких брали участь студенти.