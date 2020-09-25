США ввели санкції проти іранських суддів через страту відомого спортсмена

США ввели санкції проти іранського судді, який ймовірно, причетний до справи іранського борця Навіда Афкарі, страченого на початку вересня 2020 року за звинуваченням у вбивстві.

Державний секретар США Майк Помпео офіційно оголосив про санкції щодо судді Сайєда Махмуда Садата, який разом із судом, причетні до справи Афкарі.

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Держсекретар назвав страту Афкарі порочним та дуже жорстоким актом.

За словами Помпео, іранський режим занадто часто переслідує та заарештовує найталановитіших та найперспективніших іранців. Так Іран позбавляє себе найголовнішого надбання.

У Вашингтоні запровадили санкції і щодо іншого судді, Мохаммада Солтані, наклавши їх і на перше відділення Революційного суду Шираза і в’язниці Оруміє і Вакілабад. У США зазначили, що вони також несуть відповідальність за порушення прав людини.

Введені санкції блокують усі активи, які є у юрисдикції США та забороняють американцям здійснювати з ними будь-які операції.

27-річного борця змішаного стилю Навіда Афкарі визнали винним у вбивстві охоронця і участі в антиурядових акціях протесту у 2018 році. Його стратили 12 вересня 2020 року.

Це викликало міжнародний резонанс, оскільки перед стратою Афкарі заявляв, що його катували. Іран у свою чергу всі обвинувачення про катування відкинув. Адвокат спортсмена стверджував, що доказів щодо вини Афкарі не було. Президент США Дональд Трамп закликав Іран не позбавляти життя спортсмена.

Санкції проти Ірану

В США запровадили санкції проти компаній, які продають неядерну зброю Ірану. Ними передбачається замороження усіх активів та майна, що належать постачальникам зброї до Ірану чи тим, хто сприяє такій діяльності.

Також санкційні обмеження були введені проти 27 осіб, яких США підозрює у сприянні іранській ядерній програмі.