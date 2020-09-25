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У США зняли, як поліцейський проїхав велосипедом через голову протестувальника

Очевидці у Сіетлі в США зняли, як офіцер поліції котить велосипед через голову протестувальника, який лежить на вулиці.

Департамент поліції Сієтлу заявив у четвер, що дії цього співробітника, особу якого не встановлено, розслідуються офісом шерифа округу Кінг.

На відео інциденту, зробленому в середу ввечері, видно, як демонстрант лежить на асфальті, коли офіцер, який іде пішки, котить свій велосипед через голову та шию протестувальника.

Те, що відбувається, одразу ж прикривають найближчі офіцери, видно на кадрах.

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Протести в США

У США зросла напруженість між протестувальниками проти системного расизму і поліцейськими після того, як генеральний прокурор Кентуккі оголосив у середу, що суд не пред’явить звинувачень трьох поліцейським, які 13 березня нинішнього року застрелили 26-річну афроамериканку Бреонну Тейлор.

23 вересня у багатьох великих містах США відбулися масові акції протесту щодо цього рішення.

Під час демонстрацій було заарештовано декількох протестувальників.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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