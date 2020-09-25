У Великій Британії проводять фінальні випробування вакцини від коронавірусу. Протягом наступних тижнів компанія-виробник Novavax, Inc. обере 10 тис. добровольців у віковому діапазоні 18-84 роки.

5 тис. з них отримає два щеплення, одне з яких – спеціальний підсилювач. Половина також отримає плацебо (речовина, яка не має лікувальних властивостей, але зовні нагадує медикаменти, – Ред.). 400 особам одночасно зроблять вакцинацію від Covid-19 та від грипу, аби порівняти ефекти.

Novavax під час випробувань віддаватиме перевагу постраждалим від коронавірусу особам . За словами компанії, 25% учасників становитимуть люди старше 65 років.

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У серпні влада Британії повідомила, що підтримує вакцину від Novavax та забезпечить її випробування. Якщо препарат виявиться ефективним, країна планує розпочати виробництво та забезпечити громадян 60 млн доз.

Перед цим доклінічні показання довели, що загалом вона нормального переноситься і викликає стійкі реакції антитіл.

У США робитимуть вакцинацію від коронавірусу

Президент США Дональд Трамп заявив, що з жовтня американцям розпочнуть робити вакцинацію від коронавірусу. До кінця року в країні заплановано виготовлення 100 млн доз вакцини.

За словами Трампа, він уже має план реалізації препарату всією країною.

Джерело: Sky News