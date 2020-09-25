Вакцина від грипу не допоможе полегшити перебіг коронавірусу – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я не підтвердила, що вакцина від грипу позитивно впливає на перебіг коронавірусу.

За словами офіційного представника ВООЗ Тарика Язаревича, наразі немає відповідних даних, що вакциновані люди від грипу будуть краще переносити перебіг захворювання на Covid-19.

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– Не існує наукових свідчень про достовірність факту, що вакцина від грипу допоможе полегшити перебіг коронавірусу, – зазначає Язаревич.

Окрім того, він повідомив, що немає доказів і щодо передання корона вірусної інфекції через водостоки.

Вакцина від коронавірусу

Вчені з Оксфордського університету, які очолюють гонку за вакциною від коронавірусу, кажуть, що вона не зможе забезпечити повне повернення до нормального життя.

Вакцина може забезпечити 50% захист. Хоча вона здатна буде знизити симптоматичні випадки наполовину, що значно розширило б можливості для влади з ослаблення обмежень, учені кажуть, що навряд чи це буде “срібною кулею”.