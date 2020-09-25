09:17 -

Ректор Мінського державного лінгвістичного університету Наталя Баранова заборонила несанкціоновані масові заходи на території університету.

Зокрема, у наказі йдеться про те, що в акціях бере участь значна кількість сторонніх громадян, тому створюються вкрай некомфортні і небезпечні умови для викладачів, співробітників і студентів для входу і виходу з університету.