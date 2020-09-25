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Вересень, 25 в 9:27
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.
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09:17
-
25 вересня
Ректор Мінського державного лінгвістичного університету Наталя Баранова заборонила несанкціоновані масові заходи на території університету.
Зокрема, у наказі йдеться про те, що в акціях бере участь значна кількість сторонніх громадян, тому створюються вкрай некомфортні і небезпечні умови для викладачів, співробітників і студентів для входу і виходу з університету.
09:10
-
25 вересня
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що санкції ЄС проти білоруських офіційних осіб необхідні для надання підтримки народу, і закликала Європу діяти сміливіше:
– Європейські країни знають, що такі санкції необхідні. Європа повинна бути сміливішою. Ви бачите, наскільки білоруський народ хоробрий і те, за що він бореться.
09:06
-
25 вересня
Адвоката члена Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової Людмилу Казак затримали за адміністративне правопорушення. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання на Окрестіна.
Однак статтю, за якою затримали Казак, не уточнюють.
22:15
-
24 вересня
Під час протестів у Мінську таксист допоміг протестувальнику втекти від силовиків. Пасажир таксі
розповів, як це було.
VIDEO
21:33
-
24 вересня
Силовики розігнали людей, які створили ланцюг солідарності на проспекті Дзержинського в Мінську.
VIDEO
20:07
-
24 вересня
Люди вийшли на акцію солідарності на вулиці Олега Кошового в Мінську ввечері 24 вересня.
VIDEO
19:12
-
24 вересня
Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив 23 вересня, що Китай “поважає вибір, зроблений народом Білорусі” та визнає президентство Лукашенка.
У зовнішньополітичному відомстві Китаю також висловили надію, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність.
19:12
-
24 вересня
Зі вступом на посаду президента Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнали ЄС, США та Україна, привітав лише президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.
Про це повідомило в середу ввечері туркменське державне агентство Turkmenistan Today.
Зі свого боку сайт президента Білорусі не відзвітував про привітання Бердимухамедова.
Також не з’явилася інформація про це в білоруському держагентстві БЕЛТА.
16:19
-
24 вересня
У Мінську на акцію протесту вийшли студенти Білоруського державного університету культури і мистецтв.
14:50
-
24 вересня
У Мінську жителі продовжують виходити на акції протесту.
/ 2 фотографии
Фото: NEXTA
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