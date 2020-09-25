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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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09:17 - 25 вересня

Ректор Мінського державного лінгвістичного університету Наталя Баранова заборонила несанкціоновані масові заходи на території університету.

Зокрема, у наказі йдеться про те, що в акціях бере участь значна кількість сторонніх громадян, тому створюються вкрай некомфортні і небезпечні умови для викладачів, співробітників і студентів для входу і виходу з університету.

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09:10 - 25 вересня

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що санкції ЄС проти білоруських офіційних осіб необхідні для надання підтримки народу, і закликала Європу діяти сміливіше:

– Європейські країни знають, що такі санкції необхідні. Європа повинна бути сміливішою. Ви бачите, наскільки білоруський народ хоробрий і те, за що він бореться.

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09:06 - 25 вересня

Адвоката члена Координаційної ради білоруської опозиції Марії Колесникової Людмилу Казак затримали за адміністративне правопорушення. Наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання на Окрестіна.

Однак статтю, за якою затримали Казак, не уточнюють.

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22:15 - 24 вересня

Під час протестів у Мінську таксист допоміг протестувальнику втекти від силовиків. Пасажир таксі розповів, як це було.

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21:33 - 24 вересня

Силовики розігнали людей, які створили ланцюг солідарності на проспекті Дзержинського в Мінську.

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20:07 - 24 вересня

Люди вийшли на акцію солідарності на вулиці Олега Кошового в Мінську ввечері 24 вересня.

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19:12 - 24 вересня

Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив 23 вересня, що Китай “поважає вибір, зроблений народом Білорусі” та визнає президентство Лукашенка.

У зовнішньополітичному відомстві Китаю також висловили надію, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність.

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19:12 - 24 вересня

Зі вступом на посаду президента Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнали ЄС, США та Україна, привітав лише президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Про це повідомило в середу ввечері туркменське державне агентство Turkmenistan Today.

Зі свого боку сайт президента Білорусі не відзвітував про привітання Бердимухамедова.

Також не з’явилася інформація про це в білоруському держагентстві БЕЛТА.

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16:19 - 24 вересня

У Мінську на акцію протесту вийшли студенти Білоруського державного університету культури і мистецтв.

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14:50 - 24 вересня

У Мінську жителі продовжують виходити на акції протесту.

/ 2 фотографии

Фото: NEXTA

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