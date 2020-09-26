Коронавірус продовжує поширюватись світом. Найбільше нових випадків зареєстрували у США, Індії та Бразилії, які очолюють антирейтинг уже п’ятий місяць.
Станом на 26 вересня зареєстровано 32 471 753 випадків Covid-19.
За час пандемії 22 375 495 пацієнтів одужали і 981 754 померли.
За добу померло 2 549 осіб, а одужало 92 490.
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Україна продовжує займати 25 місце – між Ізраїлем та Канадою.
Де найбільше випадків:
- США – 7 032 712;
- Індія – 5 818 570;
- Бразилія – 4 689 613.
Вакцина проти коронавірусу
Вакцина від Covid-19 не зможе забезпечити повне повернення до нормального життя, вважають вчені з Оксфордського університету.
Хоча вакцина здатна знизити симптоматичні випадки наполовину, але навряд чи це буде “срібною кулею” для коронавірусу. Для порівняння, щеплення від грипу ефективне тільки на 40-60%.