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Факти / Світ

Понад 7 млн випадків у США – коронавірус у світі 26 вересня

Коронавірус продовжує поширюватись світом. Найбільше нових випадків зареєстрували у США, Індії та Бразилії, які очолюють антирейтинг уже п’ятий місяць.

Станом на 26 вересня зареєстровано 32 471 753 випадків Covid-19.

За час пандемії 22 375 495 пацієнтів одужали і 981 754 померли.

За добу померло 2 549 осіб, а одужало 92 490.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Україна продовжує займати 25 місце – між Ізраїлем та Канадою.

Де найбільше випадків:

  • США – 7 032 712;
  • Індія –  5 818 570;
  • Бразилія – 4 689 613.

Вакцина проти коронавірусу

Вакцина від Covid-19 не зможе забезпечити повне повернення до нормального життя, вважають вчені з Оксфордського університету.

Хоча вакцина здатна знизити симптоматичні випадки наполовину, але навряд чи це буде “срібною кулею” для коронавірусу. Для порівняння, щеплення від грипу ефективне тільки на 40-60%.

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