В Іспанії випадково розлили 50 000 літрів червоного вина

На винному заводі Вітівінос внаслідок пошкодження з цистерни вилилося 50 тисяч літрів вина.

Територію виноробні за лічені секунди було затоплено ароматним напоєм.

Відео “винної аварії” швидко почало поширюватися у соцмережах.

BLOWOUT: Huge 50,000-liter wine tank ruptured at the Bodegas Vitivinos winery in Villamalea, Spain pic.twitter.com/BALHxL6nJf

— SV News ???? (@SVNewsAlerts) September 25, 2020