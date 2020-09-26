В Іспанії випадково розлили 50 000 літрів червоного вина

На винному заводі Вітівінос внаслідок пошкодження з цистерни вилилося 50 тисяч літрів вина.

Територію виноробні за лічені секунди було затоплено ароматним напоєм.

Відео “винної аварії” швидко почало поширюватися у соцмережах.

BLOWOUT: Huge 50,000-liter wine tank ruptured at the Bodegas Vitivinos winery in Villamalea, Spain pic.twitter.com/BALHxL6nJf — SV News ???? (@SVNewsAlerts) September 25, 2020

Відео зняли працівники винного заводу у селищі Вільямалеа, які не змогли зупинити витік червного вина.

Завод Вітівінос в Іспанії було засновано 1969 року: зараз власникам належить 1570 га виноградників.