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В Іспанії випадково розлили 50 000 літрів червоного вина

На винному заводі Вітівінос внаслідок пошкодження з цистерни вилилося 50 тисяч літрів вина.

Територію виноробні за лічені секунди було затоплено ароматним напоєм.

Відео “винної аварії” швидко почало поширюватися у соцмережах.

Відео зняли працівники винного заводу у селищі Вільямалеа, які не змогли зупинити витік червного вина.

Завод Вітівінос в Іспанії було засновано 1969 року: зараз власникам належить 1570 га виноградників.

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