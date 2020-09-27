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Факти / Світ

Катастрофа Ан-26: Франція запропонувала допомогу Україні

Дипломатичне представництво Франції висловило співчуття з приводу авіакатастрофи під Харковом, яка відбулася 25 вересня.

– Ми були глибоко зворушені, дізнавшись про загибель 26 людей в авіакатастрофі в Україні. Висловлюємо свої співчуття родинам та родичам загиблих, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що французькі дипломати залишаються солідарними з українськими колегами.

Франція готова надати Україні будь-яку допомогу, яка стане у нагоді за цих обставин.

Авіакатастрофа під Харковом

Про те, що під Харковом впав літак, стало відомо ввечері 25 вересня.

Військово-транспортний літак Ан-26 здійснював плановий навчальний політ: на борту перебувало 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил та 7 членів екіпажу. З 27 осіб вижив лише один курсант.

За інформацією ЗМІ, літаку, що розбився під Харковом, було вже 46 років.

Матір загиблого пілота розповіла, що син розповідав про стан Ан-26: літак був не до кінця справним, а його двигуни відмовляли не вперше.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер припустив вину диспетчерів в авіакатастрофі під Харковом.

Джерело: France Diplomatie

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