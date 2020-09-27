Пашинян допустив визнання незалежності Нагірного Карабаху

Однин зі сценаріїв, які влада Вірменії розглядає у зв’язку з ситуацією в зоні карабахського конфлікту – це визнання незалежності невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.
Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час екстреного засідання парламенту країни і додав, що обстановка в регіоні залишається напруженою і невизначеною.
За його словами, армія веде бої на всій лінії зіткнення.
Бойові дії через Нагірний Карабах
Пашинян у неділю, 27 вересня, заявив, що Азербайджан за підтримки артилерії пішов у наступ в зоні Нагірного Карабаху.
У зв’язку з цим Вірменія і невизнана НКР ввели воєнний стан.
Зі свого боку Азербайджан звинуватив у провокаціях Вірменію й також запровадив воєнний стан у низці регіонів.
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Втрати сторін
Більше 30 мирних громадян були поранені, двоє загинули внаслідок обстрілу з боку Азербайджану в Нагірному Карабасі, заявив омбудсмен невизнаної НКР Артак Бегларян.
Генпрокуратура Азербайджану повідомила, що кількість постраждалих серед цивільного населення зросла до 19 осіб.
Фото: infocom