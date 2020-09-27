Пашинян допустив визнання незалежності Нагірного Карабаху

Однин зі сценаріїв, які влада Вірменії розглядає у зв’язку з ситуацією в зоні карабахського конфлікту – це визнання незалежності невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час екстреного засідання парламенту країни і додав, що обстановка в регіоні залишається напруженою і невизначеною.

За його словами, армія веде бої на всій лінії зіткнення.

Бойові дії через Нагірний Карабах

Пашинян у неділю, 27 вересня, заявив, що Азербайджан за підтримки артилерії пішов у наступ в зоні Нагірного Карабаху.

У зв’язку з цим Вірменія і невизнана НКР ввели воєнний стан.

Зі свого боку Азербайджан звинуватив у провокаціях Вірменію й також запровадив воєнний стан у низці регіонів.

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Втрати сторін

Більше 30 мирних громадян були поранені, двоє загинули внаслідок обстрілу з боку Азербайджану в Нагірному Карабасі, заявив омбудсмен невизнаної НКР Артак Бегларян.

Генпрокуратура Азербайджану повідомила, що кількість постраждалих серед цивільного населення зросла до 19 осіб.

Фото: infocom