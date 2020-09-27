Станом на ранок 27 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 32 751 412 людей, за останню добу – понад 279 тис. нових випадків.

За весь період пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 993 019 пацієнтів. Одужали у всьому світі 22 623 337 хворих.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 7 078 089;

Індія – 5 903 932;

Бразилія – 4 717 991;

Росія – 1 138 509;

Колумбія – 806 038.

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Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 204 490;

Бразилія – 141 406;

Індія – 93 379;

Мексика – 76 243;

Велика Британія – 42 060.

Найбільше хворих одужали у Індії, Бразилії, США, Росії та Колумбії.

Коронавірус у світі

Через складну ситуацію, низка країн продовжує повертатися до жорстких обмежень. Зокрема, у Великій Британії знову повернули комендантську годину з 22.00 для барів, кафе та ресторанів.

Підвищили штрафи за відсутність маски, тепер вони становлять £200. З 25 вересня повний карантин на два тижні запровадив Ізраїль.

Тим часом 26 вересня статистика коронавірусу в світі свідчила про 32 471 753 випадки Covid-19. Антилідерами за кількістю хворих продовжують залишатися США, Індія та Бразилія.