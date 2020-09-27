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Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ

У білоруських містах у неділю, 27 вересня, спалахнули демонстрації проти правління президента Олександра Лукашенка.

У Гомелі очевидці повідомили про застосування спецзасобів проти мітингувальників. Журналісти написали про те, що люди чули постріли.

Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ

Правоохоронні органи в Гомелі підтвердили, що стосовно учасників несанкціонованої акції протесту було застосовано сльозогінний газ та світлотехнічні спецзасоби.

Затримання протестувальників, крім Гомеля, відбулися у Вітебську, Бресті, Гродно, Ліді та Могильові.

  • Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ
  • Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ
  • Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ
  • Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ
  • Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ
  • Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ
Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ / 3 фотографии

Водночас кількість учасників акції опозиції в Мінську в 50-й день протестів перевищила 100 тис. осіб.

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Протести в Білорусі

Люди вийшли на протести в Білорусі після виборів 9 серпня, коли Лукашенко отримав сумнівну перемогу.

Жорстокі сутички тривали кілька ночей після волевиявлення і призвели до тисяч арештів. З’явилися подробиці жорстокого побиття протестувальників міліціонерами.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, знову вступивши на посаду президента Білорусі.

Джерело: Інтерфакс, TUT.by

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