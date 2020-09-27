Протести в Білорусі: силовики під час затримань застосували гранати і газ

У білоруських містах у неділю, 27 вересня, спалахнули демонстрації проти правління президента Олександра Лукашенка.
У Гомелі очевидці повідомили про застосування спецзасобів проти мітингувальників. Журналісти написали про те, що люди чули постріли.
Правоохоронні органи в Гомелі підтвердили, що стосовно учасників несанкціонованої акції протесту було застосовано сльозогінний газ та світлотехнічні спецзасоби.
Затримання протестувальників, крім Гомеля, відбулися у Вітебську, Бресті, Гродно, Ліді та Могильові.
Водночас кількість учасників акції опозиції в Мінську в 50-й день протестів перевищила 100 тис. осіб.
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Протести в Білорусі
Люди вийшли на протести в Білорусі після виборів 9 серпня, коли Лукашенко отримав сумнівну перемогу.
Жорстокі сутички тривали кілька ночей після волевиявлення і призвели до тисяч арештів. З’явилися подробиці жорстокого побиття протестувальників міліціонерами.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, знову вступивши на посаду президента Білорусі.