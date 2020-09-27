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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
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12:32
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27 вересня
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Олександр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.
– Те, що відбувається в Білорусі, – це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка тримається силою. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти, – сказав Макрон.
23:33
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26 вересня
Ввечері 26 вересня білоруські Кібер-партизани зламали сайти державних телерадіомовних компаній та пустили у прямий ефір кадри насильства силовиків на вулицях країни.
Деякий час трансляції виглядали ось так.
/ 3 фотографии
17:15
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26 вересня
У суботу, 26 вересня, під час акцій протесту в Мінську силовики затримали декілька десятків людей. Наразі правозахисники встановили особу 24 затриманих, серед них журналісти Белсату та Єврорадіо.
15:10
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26 вересня
У Білорусі в суботу, 26 вересня, поновилися акції протестів. У Мінську силовики почали затримувати демонстрантів.
Зокрема, жінки з плакатами почали збиратися на площі біля Комаровського ринку після 14.00.
13:25
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26 вересня
Експерти відділу ООН з прав людини звернулися до влади Білорусі з закликом звільнити одну з очільників білоруської опозиції Марію Колесникову.
В ООН також закликали розслідувати обставини затримання Колесникової.
10:20
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26 вересня
Глава Євроради Шарль Мішель вважає єдиним виходом з ситуації в Білорусі національний діалог за сприяння ОБСЄ.
Він підкреслив, що президентські вибори в Білорусі були сфальсифіковані, і ЄС не визнає їхні результати.
18:36
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25 вересня
Експерти ООН в області прав людини звернулися до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.
Заяву опубліковано на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесніковою.
18:32
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25 вересня
Голова Європейської ради Шарль Мішель з трибуни Генасамблеї ООН заявив, що Євросоюз не прийме сфальсифікованих результатів президентських виборів в Білорусі.
ЄС засуджує насильницьке придушення мирних демонстрацій в країні.
18:27
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25 вересня
Суд Московського району Мінська заарештував на 12 діб кореспондента телекомпанії Белсат Дениса Гончаренка і його колегу Алеся Любенчука за роботу без акредитації МЗС Білорусі.
Їм також потрібно заплатити штраф.
Обидва журналісти були затримані біля ізолятора в Мінську. Вони зустрічали там колег, які відсиділи 11 діб арешту, – фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича.
Джерело: БАЖ
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16:19
-
25 вересня
На акцію протесту вийшли студенти Білоруського державного університету культури і мистецтв.
/ 2 фотографии
Фото: studentyby