Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Олександр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.

– Те, що відбувається в Білорусі, – це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка тримається силою. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти, – сказав Макрон.