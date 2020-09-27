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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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Пряма трансляція
12:32 - 27 вересня

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Олександр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.

– Те, що відбувається в Білорусі, – це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка тримається силою. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти, – сказав Макрон.

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23:33 - 26 вересня

Ввечері 26 вересня білоруські Кібер-партизани зламали сайти державних телерадіомовних компаній та пустили у прямий ефір кадри насильства силовиків на вулицях країни.

Деякий час трансляції виглядали ось так.

/ 3 фотографии

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17:15 - 26 вересня

У суботу, 26 вересня, під час акцій протесту в Мінську силовики затримали декілька десятків людей. Наразі правозахисники встановили особу 24 затриманих, серед них журналісти Белсату та Єврорадіо.

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15:10 - 26 вересня

У Білорусі в суботу, 26 вересня, поновилися акції протестів. У Мінську силовики почали затримувати демонстрантів.

Зокрема, жінки з плакатами почали збиратися на площі біля Комаровського ринку після 14.00.

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13:25 - 26 вересня

Експерти відділу ООН з прав людини звернулися до влади Білорусі з закликом звільнити одну з очільників білоруської опозиції Марію Колесникову.

В ООН також закликали розслідувати обставини затримання Колесникової.

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10:20 - 26 вересня

Глава Євроради Шарль Мішель вважає єдиним виходом з ситуації в Білорусі національний діалог за сприяння ОБСЄ.

Він підкреслив, що президентські вибори в Білорусі були сфальсифіковані, і ЄС не визнає їхні результати.

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18:36 - 25 вересня

Експерти ООН в області прав людини звернулися до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.

Заяву опубліковано на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесніковою.

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18:32 - 25 вересня

Голова Європейської ради Шарль Мішель з трибуни Генасамблеї ООН заявив, що Євросоюз не прийме сфальсифікованих результатів президентських виборів в Білорусі.

ЄС засуджує насильницьке придушення мирних демонстрацій в країні.

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18:27 - 25 вересня

Суд Московського району Мінська заарештував на 12 діб кореспондента телекомпанії Белсат Дениса Гончаренка і його колегу Алеся Любенчука за роботу без акредитації МЗС Білорусі.

Їм також потрібно заплатити штраф.

Обидва журналісти були затримані біля ізолятора в Мінську. Вони зустрічали там колег, які відсиділи 11 діб арешту, – фотографів Володимира Гридіна і Олександра Васюковича.

Джерело: БАЖ

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16:19 - 25 вересня

На акцію протесту вийшли студенти Білоруського державного університету культури і мистецтв.

/ 2 фотографии

Фото: studentyby

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