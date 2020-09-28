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Азербайджан оголосив часткову мобілізацію через загострення в Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про часткову мобілізацію.

Згідно з документом, Держслужбі з мобілізації і призову Азербайджану доручили забезпечити призов військовослужбовців відповідно до затвердженого плану.

Напередодні на всій території Азербайджану був запроваджений воєнний стан.

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27 вересня Вірменія і невизнана Нагірно-Карабахська Респубілка також запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію.

Загострення в Нагірному Карабасі

27 вересня відновилися бойові дії між Вірменією і Азербайджаном. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан напав на так звану Нагірно-Карабахську Республіку.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що операція на лінії зіткнення з Вірменією почалася, щоб запобігти провокаціям з вірменського боку.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що це є відповіддю на вірменські артобстріли, в яких загинули азербайджанські громадяни.

Джерело: Сайт президента Азербайджану

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