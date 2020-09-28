Організації Об’єднаних Націй закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабасі негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і без зволікань повернутися до конструктивних переговорів.

Про це йдеться в заяві генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Він вкрай стурбований відновленням бойових дій на лінії зіткнення в зоні нагірно-карабахського конфлікту.

Гутерріш також засудив застосування сили, що призвело до людських жертв і загибелі мирного населення, і готовий особисто розмовляти як з президентом Азербайджану, так і з прем’єр-міністром Вірменії.

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Конфлікт у Нагірному Карабасі

27 вересня у Нагірному Карабаху поновились бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.

Обидві сторони звинуватили одна одну в нападі та заявили про жертви серед цивільного населення.

І Баку, і Єреван ввели військовий стан. Водночас Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через обстріли цивільних об’єктів на вірменській території і в невизнаній Нагірно-Карабахській республіці.

Азербайджан звернувся до Радбезу ООН із закликом натиснути на Вірменію санкціями.

Джерело: ООН