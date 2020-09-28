PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Генсек ООН звернувся до сторін конфлікту у Нагірному Карабасі

Організації Об’єднаних Націй закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабасі негайно припинити бойові дії, знизити напруженість і без зволікань повернутися до конструктивних переговорів.

Про це йдеться в заяві генсека ООН Антоніу Гутерріша.

Він вкрай стурбований відновленням бойових дій на лінії зіткнення в зоні нагірно-карабахського конфлікту.

Гутерріш також засудив застосування сили, що призвело до людських жертв і загибелі мирного населення, і готовий особисто розмовляти як з президентом Азербайджану, так і з прем’єр-міністром Вірменії.

ЧитайтеЗагострення в Нагірному Карабасі: що сталося і чому Азербайджан і Вірменія відновили бої

Конфлікт у Нагірному Карабасі

27 вересня у Нагірному Карабаху поновились бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.

Обидві сторони звинуватили одна одну в нападі та заявили про жертви серед цивільного населення.

І Баку, і Єреван ввели військовий стан. Водночас Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через обстріли цивільних об’єктів на вірменській території і в невизнаній Нагірно-Карабахській  республіці.

Азербайджан звернувся до Радбезу ООН із закликом натиснути на Вірменію санкціями.

Джерело: ООН

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка