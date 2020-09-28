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Факти / Світ

Головний редактор каналу Nexta покинув проект

Головний редактор найбільшого у Білорусі опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич покинув проект.

– З 27 вересня я більше не маю ніякого відношення до проекту Nexta. Рішення про вихід було ухвалено мною і не є спонтанним, — зазначив Протасевич.

Надалі він працюватиме з новими проектами, але деталей не розповідає.


Відхід від Nexta пояснює ти, що не зміг домовитися із засновником каналу Степаном Путилою.

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Telegram Nexta Live нараховує понад 2 млн підписників. Там публікують інформацію про протести та побиття мітингувальників.

Назва каналу походить від білоруського слова нехта і перекладається як хтось.

Протести в Білорусі

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

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