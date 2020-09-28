У США пастор пішла з церкви і стала стриптизеркою

Ніколь Мітчелл з Міннесоти (США) працювала пастором-євангелістом, проте з часом вона пішла з церкви та стала стриптизеркою.

У Ніколь було суворе виховання у баптиській родині, у 2016 році вона стала однією з перших жінок, якій дозволили проповідувати в церкві.

Вона розповіла, що її лідерські якості не викликали захоплення у сім’ї. Адже родичі вважали, що місце жінки на кухні та з дітьми.

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Під час роботи пастором Ніколь зрозуміла, що є бісексуальною і пансексуальною.

Спочатку вона фотографувалася оголено заради задоволення, а потім для заробітку. В результаті дівчина пішла зі сфери теології і присвятила себе стриптизу. За словами 36-річної Ніколь, тепер вона щасливіша, ніж будь-коли.

Також Ніколь розлучилася з чоловіком, з яким у шлюбі народилися троє дітей.



















Кинула чоловіка та церкву: у США пастор стала стриптизеркою (18+) / 5 фотографий

Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками

У Лондоні 36-річна Тіффані Райт, яка професійно викриває невірних партнерів, зловила нареченого на зраді з шістьма стриптизерками напередодні весілля.

Хлопець піднявся на сцену до танцівниць, а потім запросив шістьох стриптизерок у приватну кімнату і зайнявся з ними сексом.

Фото: mitchellnikole