Китайська вакцина від Covid-19 може з’явитись у продажу цього року

Китайська вакцина від коронавірусу може вийти у продаж до кінця 2020 року.

Про це повідомили у відділі пропаганди Державного комітету з питань охорони здоров’я Китаю.

Наразі розробка вакцини від Covid-19 у країні проходить успішно, чотири зразки були схвалені для проведення третьої фази клінічних випробувань. Загалом у Китаї випробовують 11 вакцин від коронавірусу.

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– Дослідження і розробка вакцин у Китаї загалом проходять успішно, чотири вже були схвалені для проведення третьої фази клінічних випробувань за кордоном, що становить 44% від загального числа всіх клінічних випробувань третього етапу, що проводяться в світі, – повідомили в Держкомітеті.

Окрім цього, ще декількох вакцин отримали дозвіл на початок проведення першої та другої фази випробувань. Якщо усі випробування пройдуть успішно, китайська вакцина може з’явитись у продажу до кінця 2020 року.

Також Китай проводить випробування декількох видів вакцини від коронавірусу – препарати на основі рекомбінантних білків, аденовірусного вектора, нуклеїнових кислот, інактивована вакцина і атенуїрувана грипозна вакцина.

Вакцина від коронавірусу

У Великій Британії проводять фінальні випробування вакцини від коронавірусу.

Компанія-виробник Novavax, Inc. впродовж декількох тижнів планує обрати 10 тис. добровольців у віковому діапазоні 18-84 роки для тестування цієї вакцини. Одна половина людей отримає два щеплення, одне з яких – спеціальний підсилювач. Інша частина отримає плацебо (речовина, яка не має лікувальних властивостей, але зовні нагадує медикаменти).