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Лукашенко назвав Макрона незрілим і попередив про “проблеми вдома”

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого не визнає Україна, ЄС та США, назвав президента Франції Еммануеля Макрона “незрілим політиком”.

– Як досвідчений політик – незрілому – хочу порадити панові Макрону поменше дивитися у боки, і замість цього зайнятися, нарешті, внутрішніми справами Франції, – сказав Лукашенко і додав, що, “виходячи з принципів Макрона”, французький президент мав піти у відставку два роки тому, коли на вулицях Парижа протестували жовті жилети.

Також Лукашенко пожартував, що Макрона можуть “очікувати нові проблеми вдома”, враховуючи, як він підтримує Світлану Тихановську.

– З урахуванням того, що цей екс-кандидат – дама, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті – у себе вдома, – сказав він.

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Заява Макрона

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Лукашенко повинен піти з посади на тлі протестів у Білорусі через фальсифікацію виборів.

Макрон назвав ситуацію в Білорусі “кризою влади”, яка тримається на силі.

– Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти, – сказав Макрон.

Джерело: БЕЛТА 

Фото: Dreamstime

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