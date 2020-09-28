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Світлана Алексієвич виїхала з Білорусі в Німеччину

Нобелівський лауреат і член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич вранці виїхала з Білорусі до Німеччини.

Однак її помічниця запевнила, що жодним чином не пов’язано з кримінальною справою проти Координаційної ради.

– Чому Світлана Олександрівна повинна їхати зі своєї країни назовсім? Нічого подібного, вона полетіла в особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок в Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду, – розповіла помічниця письменниці Тетяна.

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У серпні генпрокурор Білорусі заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

У вересні білоруську опозиціонерку Марію Колесникову звинуватили у закликах до захоплення влади. Їй інкримінують ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу РБ – заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет.

Наразі Марія Колесникова перебуває під вартою.

Джерело: TUT.by

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