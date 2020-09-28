Тихановська просить Макрона вплинути на ситуацію в Білорусі

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента Франції Еммануеля Макрона вплинути на політичне становище в її країні.

За словами Тихановської, Макрон часто виступав посредником у політичних конфліктах, а також він може залучити Володимира Путіна до діалогу. Тому вона сподівається зустрітися з французьким лідером під час його візиту в Литву, де наразі перебуває опозиціонерка.

– Настав момент, коли Білорусі потрібна допомога у початку діалогу. І Макрон може стати посередником у цій “кризі”, – додала вона.

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Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь повідомив, що Макрон готовий зустрітися з Тихановською.

– Якщо Світлана Тихановська просить про зустріч, президент проведе її, – заявив він під час брифінгу в Єлисейському палаці.

Тихановська розповіла, скільки триватимуть протести у Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що протести у Білорусі можуть тривати тижні, місяці і навіть роки.

За її словами люди виходитимуть на акції протесту стільки, скільки буде необхідно.

Джерело: France 24, Pledge Times

Фото: Світлана Тихановська