Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська підтримує окремі санкції проти конкретних громадян і підприємств, які фінансують режим Олександра Лукашенка.

Водночас вона не згодна з галузевими обмеженнями, які можуть вплинути на невинних.

– Я турбуюся, що можуть постраждати приватні компанії і невинні люди, – уточнила Світлана Тихановська.

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Тихановська планує провести зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном під час його візиту до Литви. Попередньо зустріч повинна відбутися 29 вересня.

Протести у Білорусі

З 9 серпня у Білорусі не вщухають протести через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди вийшли на вулиці з акціями, але їх почали розганяти та затримувати силовики ОМОН.

Лукашенко не йде на контакт з мітингувальниками. Натомість він провів таємну церемонію інавгурації.

Тихановська закликає світових лідерів вплинути на владу Білорусі і допомогти вирішити конфлікт в країні.

Джерело: Пул Первой