У конфлікті за Нагірний Карабах загинув 31 військовий невизнаної НКР

Міноборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки повідомило про 31 загиблого військовослужбовця в зоні карабахського конфлікту.

Спочатку в неділю, 27 вересня, Міноборони невизнаної НКР опублікувало список із 16 загиблих військових, а потім доповнило його ще 15 іменами.

Відновлення конфлікту

Важкі бої між азербайджанськими і вірменськими військами спалахнули в спірному регіоні Нагорний Карабах у неділю.

У Вірменії, Азербайджані та контрольованій Вірменією НКР було оголошено воєнний стан.

Обидві сторони звинувачували одна одну в найсерйознішій ескалації з 2016 року і заявили про жертви не тільки серед військових, а й серед мирного населення.

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Реакція світу

США засудили ескалацію насильства між Азербайджаном і Вірменією, закликаючи обидві сторони негайно припинити бойові дії.

До негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху закликав сторони також глава ООН Антоніу Гутерріш.