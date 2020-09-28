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Факти / Світ

У світі зареєстрували майже 1 млн смертей від Covid-19

Загальна кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 32 992 223, йдеться у даних американського університету Джона Гопкінса станом на 5.23 28 вересня.

Кількість загиблих від Covid-19 наближається до 1 мільйона. Нині вже зареєстровано 996 674 випадки смертей від ускладнень, що викликав вірус.

США продовжують залишатися країною з найбільшою кількістю позитивних тестів на коронавірус (7 113 689) та смертей від Covid-19 (204 750).

За США слідують Індія (5 992 532), Бразилія (4 732 309), Росія (1 146 273) та Колумбія (813 056).

Україна перебуває на 25 місці за кількістю інфікувань у світі (203 799 випадків коронавірусу станом на 27 вересня).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Як зупинити зростання кількості нових випадків

Один із наукових радників уряду Великої Британії заявив, що повторні “міні-локдауни” можуть бути одним зі способів повернути пандемію коронавірусу під контроль.

– Ідея полягає в тому, щоб повернути рівень захворюваності до рівня, який був кількома тижнями раніше. Ви вирівнюєте два тижні експоненціального зростання двотижневим спадом, – сказав професор Джон Едмундс.

Фото: Dreamstime

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