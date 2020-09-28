У Великій Британії у разі відмови від самоізоляції усіх штрафуватимуть до £10 тис.

За новими правилами під час пандемії коронавірусу усі, хто мають позитивний результат тесту, або контактували з хворим на Covid-19 повинні обов’язково пройти самоізоляцію.

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З 28 вересня 2020 року у разі недотримання умов інструкції про карантин, порушників штрафуватимуть від £1 тис. до £10 тис. за повторні правопорушення або серйозні порушення правил.

Штрафи ввели через те, що лише 18% громадян Великої Британії дотримались умов самоізоляції за виявлення симптомів коронавірусної хвороби.

Штрафи

У Німеччині через швидке поширення коронавірусу запровадили нові карантинні обмеження.

Також був затверджений розмір штрафів за відмову носити маску у громадських місцях. Якщо людина відмовляється від маски, їй доведеться заплатити штраф мінімум €50.