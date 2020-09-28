Вакцина від коронавірусу: у Туреччині людині вперше зробили щеплення

28 вересня в Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу. Медики зробили перше щеплення людині.
Добровольцем став 53-річний медпрацівник.
Чоловік зголосився на участь у третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.
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Вакцина від коронавірусу
Вчені з Оксфордського університету, які очолюють гонку за вакциною від коронавірусу, кажуть, що вона не зможе забезпечити повне повернення до нормального життя.
Вакцина може забезпечити 50% захист. Хоча вона здатна буде знизити симптоматичні випадки наполовину, що значно розширило б можливості для влади з ослаблення обмежень, учені кажуть, що навряд чи це буде “срібною кулею”.
Джерело: Hurriyet