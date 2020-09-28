PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вакцина від коронавірусу: у Туреччині людині вперше зробили щеплення

28 вересня в Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу. Медики зробили перше щеплення людині.

Добровольцем став 53-річний медпрацівник.

Чоловік зголосився на участь у третій фазі випробування вакцини, розробленої в Китаї.

Читайте: У Великій Британії проводять фінальні випробування вакцини від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу

Вчені з Оксфордського університету, які очолюють гонку за вакциною від коронавірусу, кажуть, що вона не зможе забезпечити повне повернення до нормального життя.

Вакцина може забезпечити 50% захист. Хоча вона здатна буде знизити симптоматичні випадки наполовину, що значно розширило б можливості для влади з ослаблення обмежень, учені кажуть, що навряд чи це буде “срібною кулею”.

Джерело: Hurriyet

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка