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Факти / Світ

Бої між Вірменією і Азербайджаном тривали всю ніч

Збройні сили Вірменії вранці почали обстріл з артилерійських знарядь території Дашкенсанського району Азербайджану.

За словами міністерства оборони Азербайджану, буде вжито адекватні заходи у відповідь.

– Вірменська сторона продовжує провокації проти Азербайджану. 29 вересня з 7.30 (6.30 за Києвом, – Ред.) ранку вірменські військові з території Варденіського району Вірменії ведуть артобстріл Дашкесанського району Азербайджану.

У ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту. Вірменська сторона здійснила контратаки в Фізулі-Джабраільському й Агдере-Тертерському напрямках фронту з метою повернути втрачені позиції, але азербайджанська армія припиняла ці спроби.

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Вночі, за даними відомства, було знищено змішану колону автомобільної техніки та артилерійську батарею ЗС Вірменії, яка підтримувала пересування колони.

Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися в неділю, 27 вересня, через регіон Нагірний Карабах.

Єреван заявив, що бойові дії почалися з нападу Баку, але Азербайджан відхрестився від звинувачення і повідомив, що перейшов у контрнаступ.

Обидві сторони заявили про жертви серед цивільного населення.

У зв’язку з відновленням бойових дій у Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запровадили воєнний стан.

Фото: Dreamstime

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