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Компанія Amazon запровадила оплату долонями

Компанія Amazon запровадила нову ініціативу – можливість розрахуватися за покупку помахом руки.

Завдяки спеціальній технології відбиток долоні синхронізується з банківською картою людини і вона може сплатити за товар на виході, піднісши руку над сенсором.

Такий спосіб оплати наразі доступний тільки у двох магазинах компанії у Сіетлі. У планах – запровадити таке нововведення в решті філій, і, можливо, поділитися технологією з іншими торговцями.

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За словами Діліпа Кумара, віце-президента Amazon з роздрібної торгівлі та технологій, система робить знімки ліній на долоні, вен, кисті та підшкірних елементів для високої точності.

Поки що покупці зможуть розраховуватися двома банківськими картками, прив’язавши їх до кожної з долонь.

Amazon доставлятиме товари безпілотниками

Влада США дозволила компанії Amazon доставляти товари безпілотниками. Запит на дозвіл корпорація відправила ще минулого року. Право здійснювати такі види доставки наразі є у компаній Wing Aviation та UPS.

 

Джерело: CNN

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