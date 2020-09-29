Макрон пообіцяв Тихановській допомогти вирішити політичну кризу в Білорусі

Світлана Тихановська на зустрічі у Вільнюсі з президентом Франції Еммануем Макроном отримала обіцянку допомоги у переговорах щодо врегулювання політичної кризи в республіці Білорусь та звільнення політичних в’язнів.

– Він пообіцяв нам зробити все, щоб допомогти в переговорах (по вирішенню) політичної кризи в нашій країні, – сказала Тихановська.

Тихановська хоче домагатися проведення повторних президентських виборів протягом року, тому має намір заручитися підтримкою ЄС в питанні врегулювання політичної кризи в країні.

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– Дуже важливо, що європейські країни не залишилися байдужими до того, що відбувається в Білорусі. Франція як одна з найстаріших демократій відмінно розуміє нас. Тому я збираюся нагадати пану Макрону про нашу головну мету – проведення нових вільних і демократичних виборах, які повинні відбутися протягом цього року, – сказала Тихановська.

Протести в Білорусі

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.