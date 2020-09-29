Станом на ранок 29 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 33 549 873 людини, за останню добу – понад 400 тис. нових випадків.
За весь період пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 1 006 379 пацієнтів. Одужали у всьому світі 24 878 124 хворих.
У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 7 361 611;
- Індія – 6 143 019;
- Бразилія – 4 748 327;
- Росія – 1 159 573;
- Колумбія – 818 203.
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Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 209 808;
- Бразилія – 142 161;
- Індія – 96 351;
- Мексика – 76 603;
- Велика Британія – 42 001.
Найбільше хворих одужали у Індії, Бразилії, США, Росії та Колумбії.
Коронавірус у світі
Через складну ситуацію, низка країн продовжує повертатися до жорстких обмежень. Зокрема, у Великій Британії знову повернули комендантську годину з 22.00 для барів, кафе та ресторанів.
Підвищили штрафи за відсутність маски, тепер вони становлять £200. З 25 вересня повний карантин на два тижні запровадив Ізраїль.
Тим часом 28 вересня статистика коронавірусу в світі свідчила про 32 992 223 випадки Covid-19. Антилідерами за кількістю хворих продовжують залишатися США, Індія та Бразилія.