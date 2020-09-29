Реальна кількість смертей від коронавірусу вища, ніж свідчить офіційна статистика.

Згідно з даними університету Джона Гопкінса, кількість смертей від Covid-19 перевищила позначку в 1 млн.

Про це під час брифінгу заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров’я Майкл Райан.

– Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижчі за дійсні, – сказав він.

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Водночас смертність в результаті ускладнень Covid-19 зменшилася.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 29 вересня коронавірус у світі підтвердили у 33 549 873 людей, за останню добу – понад 400 тис. нових випадків.

За весь період пандемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 1 006 379 пацієнтів. Одужали у всьому світі 24 878 124 хворих.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.